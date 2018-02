POVERTà: SALTALAMACCHIA (INPS), 51.106 ISTANZE PER REI IN SICILIA

2 febbraio 2018- 19:06

Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - Sono 51.106 le istanze per l'accesso al Rei avanzate in Sicilia. Di queste, ne sono già state accolte 8.424 e respinte 9.982. Le altre sono in corso d’esame. A fornire i dati è stato il direttore generale dell’Inps Sicilia, Sergio Saltalamacchia, durante il meeting 'Contrastare la povertà per la crescita della Sicilia', organizzato nella sede della Missione Speranza e Carità a Palermo dall’Alleanza contro la povertà, la rete che nel Paese collega 37 tra associazioni, sindacati, enti e movimenti del terzo settore. A Palermo le istanze sono state complessivamente 14.435, di cui 2.271 accolte e 2.485 respinte. Per quanto riguarda Catania su 15.781 domande presentate, al momento quelle accolte sono state 2.165 e 2.581 quelle respinte. A Messina a fronte di 5.182 richieste, 664 sono state accettate e 743 respinte.