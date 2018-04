27 aprile 2018- 15:15 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non autosufficienti in Veneto (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Rapporto Osservasalute 2017 e la non autosufficienza. L'Italia è il secondo paese in Europa per aspettativa di vita (80,6 anni per gli uomini e 85,1 anni per le donne), con il Veneto mediamente ancora più longevo: 81 anni per i maschi, 85,7 per le femmine. Tuttavia il nostro Paese è solo al 15esimo posto per speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche: secondo i dati del Rapporto Osservasalute, infatti, a livello nazionale si è registrato un peggioramento dei livelli di cronicità e non autosufficienza rispetto agli anziani di altri paesi europei, con un incremento del 12,2% tra il 2012 e il 2016 delle limitazioni fisiche e delle malattie croniche, con una prevalenza di incidenza per le donne.A oggi l'11,2% degli ultra 65enni (1,5 milioni circa) non è in grado di svolgere in autonomia azioni quotidiane di cura della persona quali mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia. Mentre altri 4 milioni hanno bisogno di una qualche forma di assistenza. Le proiezioni per il 2028 vedono aumentare questi numeri rispettivamente di 100mila e 700mila unità. Calata sul Veneto, la situazione tra dieci anni vedrà oltre 500mila anziani non autosufficienti. Ma i ricercatori avvisano che il calcolo è basato sul "trend demografico di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una sottostima del problema".