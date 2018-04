27 aprile 2018- 15:15 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non autosufficienti in Veneto (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - La situazione in Veneto e la proposta di legge nazionale. Ancora nel 2009 il Veneto ha approvato la legge 30 sulla non autosufficienza, una delle prime in Italia e che ha visto la fattiva collaborazione dei sindacati regionali dei pensionati. Legge che, tuttavia, non ha mai visto piena attuazione (a partire dalla fonte certa di finanziamento), con il risultato che a oggi non c'è un percorso standard in tutto il Veneto per la presa in carico e la pianificazione del percorso di assistenza di un non autosufficiente.I punti più importanti della tanto auspicata legge nazionale sulla non autosufficienza sono: criteri uniformi in tutto il territorio nazionale per il riconoscimento della condizione di non autosufficienza; l'individuazione, dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza (Lesna); la sperimentazione e la promozione di forme di residenzialità innovative; il riconoscimento della figura dei caregiver e la riorganizzazione dell'indennità di accompagnamento, spiegano i sindacati.