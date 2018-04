27 aprile 2018- 15:15 Povertà: sindacati, tra 10 anni oltre 500mila anziani non autosufficienti in Veneto (4)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Affermano Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp del Veneto: "La non autosufficienza deve entrare nell'agenda politica adesso, prima che il ritardo accumulato diventi irrimediabile. C'è bisogno di lungimiranza e questa XVIII legislatura può fare la differenza: chiediamo ai parlamentari veneti di impegnarsi in prima persona, proprio perché vengono da una regione che è stata fra le prime a proporre una soluzione"."L'invecchiamento della popolazione e l'aumento di famiglie monoparentali mettono in discussione, in prospettiva, il nostro modello di assistenza che scarica sulle famiglie compiti che a volte diventano insostenibili. È urgentissimo, quindi, individuare modelli di assistenza diffusa e aumentare le risorse per la non autosufficienza. Accanto a questo è necessaria una seria programmazione degli interventi sulla prevenzione delle malattie e sui corretti stili di vita da adottare sin da giovani. Ed è doveroso il riconoscimento del lavoro di cura per le migliaia di persone, quasi tutte donne, che sono penalizzate sul lavoro o costrette a rinunciarvi per seguire propri cari non in grado di cavarsela da soli", concludono.