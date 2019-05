22 maggio 2019- 15:14 **Prada: adotta politica fur-free, mai più pellicce animali**

Milano, 22 mag. (AdnKronos) - Il gruppo Prada diventa fur-free. A partire dalle collezioni Donna Primavera/Estate 2020, fa sapere la maison, non utilizzerà più pellicce animali nella realizzazione di nuovi prodotti. "Lo stock continuerà ad essere oggetto di vendita fino ad esaurimento", precisa Prada. L’annuncio è diffuso in collaborazione con la Fur Free Alliance (Ffa), il network che riunisce più di 50 organizzazioni che si battono per la protezione degli animali in oltre quaranta paesi. (segue)