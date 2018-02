PRELIOS: FICO EATALY WORLD TRA FINALISTI DEI MIPIM AWARDS 2018

5 febbraio 2018- 12:59

Milano, 5 feb. (AdnKronos) - Il progetto Fico Eataly World, finanziato da Prelios Sgr attraverso il Fondo Pai - Parchi Agroalimentari Italiani - e gestito da Eataly World è tra finalisti dei Mipim Awards 2018. Promosso da Caab, Eatalyworld e Prelios Sgr con la partecipazione dei principali investitori istituzionali italiani, Fico Eataly World è l’unico progetto italiano tra i quattro finalisti nella categoria 'Best Shopping Centre' dei Mipim Awards promossi dal più grande Salone internazionale del Real Estate (Cannes, 13-16 marzo 2018). "E’ un onore essere tra i finalisti al Mipim Awards nella categoria Best Shopping Centre con Fico Eataly World” ha dichiarato Andrea Cornetti, direttore generale Prelios Sgr, evidenziando che si tratta di "un progetto reso possibile grazie all’iniziativa dei promotori e all’aggregazione di investitori e risorse che, attraverso lo strumento del fondo immobiliare, hanno trovato un punto di incontro per l’investimento in un settore non tradizionale". I vincitori verranno proclamati nel corso della cerimonia al Grand Auditorium del Palais des Festivals di Cannes il 15 marzo prossimo.