7 maggio 2018- 14:48 Premi: Bertolino e Ceran condurranno serata finale Campiello 2018

Milano, 7 mag. - Saranno Enrico Bertolino e Mia Ceran a condurre la serata finale del Premio Campiello, in programma sabato 15 settembre al teatro La Fenice di Venezia. Lo ha annunciato Giancarlo Leone durante #CampielloRacconta a Villa Necchi Campiglio, storica dimora milanese, bene del Fai, che anche quest'anno ha ospitato l'evento di lancio della 56esima edizione del concorso di narrativa italiana contemporanea organizzato dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto. Torna dunque a formarsi la coppia annunciata lo scorso anno, cambiata poi all'ultimo con l'ingresso di Natasha Stefanenko, per una serata che, sottolinea Leone, dopo svariati anni tornerà ad essere trasmessa in diretta su Rai5 e sarà diffusa in tutto il mondo attraverso Rai Italia. (segue)