9 ottobre 2018- 16:36 Premi: crescita e sostenibilità, Sodalitas Social Award al Gruppo Cap

Milano, 9 ott. (AdnKronos) - Un'alleanza tra aziende per salvaguardare l'ambiente senza aumentare i costi, la promozione dell'energia circolare, progetti per l'inclusione dei giovani, l'assistenza agli anziani e il reintegro dei detenuti, oltre a programmi per aiutare le donne vittime di violenza a rientrare nel mondo del lavoro e conquistare la propria autonomia. Sono i progetti vincitori del Sodalitas Social Award 2018, il riconoscimento per le imprese che hanno saputo coniugare sostenibilità e business creando valore per la comunità e i territori, promosso da Fondazione Sodalitas."Dall’insieme delle 135 candidature pervenute quest'anno -spiega la presidente di Fondazione Sodalitas, Adriana Spazzoli- emerge una tendenza significativa: dalle imprese è venuto in questi anni un contributo consapevole, motivato e di lungo periodo a realizzare un modello di sviluppo che sia sostenibile per tutti. Un aspetto mi ha colpito in modo particolare: un filo rosso lega molti dei progetti, indipendentemente dal tema affrontato, ed è l’obiettivo di rafforzare l’inclusione sociale". Si tratta, osserva, di "un tema caldo, come ci ricorda anche l’ultimo rapporto della Banca Mondiale: il forte aumento delle disuguaglianze sociali è una tendenza drammatica e non più sostenibile, a partire dall’Italia che è tra i Paesi più esposti a questo rischio".