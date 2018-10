9 ottobre 2018- 16:36 Premi: crescita e sostenibilità, Sodalitas Social Award al Gruppo Cap (2)

(AdnKronos) - I riconoscimenti sono stati consegnati oggi, a Milano, nel corso di una cerimonia tenutasi all’Auditorium di Assolombarda; ad aggiudicarsi il premio 'Best in Class', scelto tra i 135 progetti in gara, il Gruppo Cap con il progetto 'Un’alleanza dell’acqua 100% green'. Un programma nato dall'unione di sei società della Water Alliance-Acqua di Lombardia composta da Gruppo Cap, Brianzacque, Uniacque, Lario Reti Holding, Padania Acque e Sal, che hanno deciso di unire le forze e dare vita a una joint venture contrattuale, la prima tra aziende idriche in house della Lombardia, per potersi rifornire esclusivamente con energia prodotta da fonti rinnovabili certificate, senza aumentare i prezzi in bolletta. In tutto sono stati assegnati cinque premi di categoria e cinque premi speciali, alle iniziative giudicate più efficaci nel contribuire alle sfide al centro dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Tra queste, un riconoscimento speciale 'Contro la violenza sulle donne' è andato alla casa cosmetica Benefit Cosmetics per un progetto in favore di due associazioni, 'Di.r.e Donne in rete contro la violenza sulle donne', la prima associazione nazionale di centri di ascolto antiviolenza e di case rifugio ad indirizzo segreto e 'Mamme a scuola', attiva in programmi che favoriscono l’integrazione delle donne immigrate. "Come donna e imprenditrice -afferma la presidente Spazzoli- vorrei sottolineare che quest’anno, per la prima volta, il Sodalitas Social Award ha dedicato un premio speciale contro la violenza sulle donne; sono convinta che realizzare la piena parità di genere, nel lavoro come nella società, sia un impegno fondamentale. Ciò che possiamo fare per eliminare ogni forma di discriminazione non sarà mai abbastanza e ci è sembrato importante valorizzare la sensibilità sempre più diffusa, anche tra le aziende, su un obiettivo così importante".