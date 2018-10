9 ottobre 2018- 16:36 Premi: crescita e sostenibilità, Sodalitas Social Award al Gruppo Cap (3)

(AdnKronos) - Tra gli altri riconoscimenti assegnati, la categoria 'Giovani, scuola e futuro' è andata a Sirti per 'La connessione tra i banchi di scuola' un progetto di cablaggio strutturato con connettività wi-fi in fibra ottica a favore dell'istituto comprensivo statale Sperone-Pertini di Palermo, sito in un’area a rischio della periferia sud della città, caratterizzata da forte degrado e svantaggio socio-culturale e con un altissimo tasso di dispersione scolastica. Per la categoria 'Occupabilità, pari opportunità e diritti umani', premio a Fondazione Adecco per le pari opportunità con '#ripartodame', un progetto che favorisce l’inclusione sociale dei detenuti in art. 21 attraverso l’inserimento in contesti lavorativi all'esterno della struttura penitenziaria. Categoria 'Clima, energia e acqua' a Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza per 'Caffè Hispañola', programma a favore delle comunità locali produttrici di caffè, per rendere i coltivatori indipendenti e dare loro opportunità di crescita economica. Premio categoria 'Economia circolare, sharing economy e stili di vita sostenibili' assegnato a Fater per 'Riciclo prodotti assorbenti per la persona usati', un progetto nato da una joint venture paritetica tra Procter & Gamble e Gruppo Angelini che, attraverso la sua business unit Fater Smart, ha sviluppato e brevettato una tecnologia che consente di riciclare al 100% pannolini, pannoloni e assorbenti igienici usati, trasformandoli in materie prime seconde di elevata qualità da reimpiegare nei principali processi produttivi. Categoria 'Contrasto alle disuguaglianze, inclusione sociale e nuove soluzioni di welfare' ad Aviva per il progetto 'Aviva Community Fund', un fondo benefico dedicato alle organizzazioni nonprofit che operano nei territori per il sostegno alla salute, all'occupazione e per gli anziani. Tra i premi speciali, 'Migliore iniziativa industria 4.0 e sviluppo sostenibile' a StMicroelectronics per il progetto 'Iot, costruiamo il futuro', volto ad ampliare il contatto tra industria e mondo dell'educazione coinvolgendo tutti i livelli dell'istruzione, dalle scuole medie inferiori all'università. 'Migliore iniziativa realizzata da una pmi' a Kaihros per 'Skillsjobs combinazioni perfette', un portale online, gratuito sia per le aziende che per i candidati, per dare a tutti pari opportunità di trovare il proprio posto nel mondo del lavoro. 'Migliore partnership profit-non profit nella cooperazione internazionale' a Sofidel per il progetto 'Sofidel e la tutela della risorsa idrica' condotto in Mali, dove la scarsità delle piogge, così come la loro irregolarità, insieme alle difficoltà politiche vissute dal paese, rende la situazione idrica particolarmente precaria.