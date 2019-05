22 maggio 2019- 13:50 Premi: poesia per la sostenibilità, prima edizione del contest 'Innesto' (2)

(AdnKronos) - Non solo. Fondazione Fico e il Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna, d’intesa con pordenonelegge, si sono proposti di contaminare la passione per l’ambiente e lo slancio umanistico. E lo hanno fatto attraverso un eco-simposio che ha preso il via stamane con i versi di molti giovani poeti, guidati da Davide Rondoni, che hanno dedicato composizioni inedite alle giovani piante del Frutteto. Contestualmente è stato siglato e illustrato il Protocollo d’intesa promosso fra la Fondazione Fico e il Centro di Poesia Contemporanea di Bologna a sostegno delle iniziative per la sensibilizzazione e l’educazione ambientale. La prima edizione del Premio nazionale di Poesia rivolto agli artisti Under 30 prevede da parte di ogni partecipante l’invio di almeno 5 testi, una mini-raccolta, di composizioni poetiche legate ai temi della sostenibilità, entro il 30 settembre 2019, alla email press@fondazionefico.org.