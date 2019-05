22 maggio 2019- 13:50 Premi: poesia per la sostenibilità, prima edizione del contest 'Innesto' (3)

(AdnKronos) - La giuria degli esperti, composta da Davide Rondoni, Andrea Segrè, Gian Mario Villalta e Riccardo Frolloni, selezionerà una short list che sarà sottoposta a una giuria estesa, composta anche da operatori e giornalisti, con il compito di votare la terna finalista e il vincitore assoluto. Accanto a un gettone premio è prevista la pubblicazione delle raccolte della terna finalista in una piccola pubblicazione di poesia e biodiversità. I vincitori saranno premiati nel mese di ottobre in occasione di Bologna Award 2019, l’evento promosso ogni anno in concomitanza con il World Food Day, la Giornata mondiale dell’alimentazione in calendario il 16 ottobre.