PREMI: RISPETTO DELLA DIVERSITà, A IOL IL 'LEGAL COMMUNITY DIVERSITY AWARD'

14 luglio 2017- 17:35

Milano, 14 lug. (AdnKronos) - L'impegno nel rispetto della diversità. E' ciò che ha consentito a Italiaonline di aggiudicarsi, nella categoria 'Diversity oriented communication', la prima edizione dei Legal community diversity awards, il riconoscimento attribuito ad aziende e istituzioni impegnate nella valorizzazione della diversità e nella garanzia dei diritti, con il patrocinio del Comune di Milano."L'azienda - si legge nella motivazione del premio - è impegnata nel rispetto della diversità a 360 gradi. Tra le attività di comunicazione, sia interna che esterna, fortemente 'women oriented', possiamo citare la campagna di recruiting JobRapido e la campagna 'stop alla violenza sulle donne'. Inoltre l’azienda ha pianificato attività di comunicazione a sostegno delle vittime del cyberbullismo e campagna radio e web gayfrieldly".L'evento di premiazione, organizzato da legalcommunity.it in collaborazione con Dentons, Gattai Minoli Agostinelli & Partners, Sea e con il supporto di Edelman Italia, 30% Club, Asla Women, Parks, Pwn Milan, The British Chamber of Commerce for Italy e Valore D, si è svolto ieri a Milano, allo Spazio Scalarini. Ad aggiudicarsi il premio, oltre a Italiaonline, anche Ibm Italia nella categoria 'diversity management'; Evan Wolfson, presidente e fondatore di Freedom to Marry per la categoria 'equal opportunity and diversity'; Ing bank nella categoria 'diversity and inclusion'; The Boston consulting group nella categoria 'value for diversity'; Astrazeneca per la categoria 'work life balance'; Google Italy per la categoria 'family care'; Barclays bank nella categoria 'integrazione culturale'; Bet She Can per la categoria 'diversity no profit of the year' e infine Premio Dentons a Cristina de Haag, head of Legal capital markets Italy country head di Borsa Italiana