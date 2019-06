25 giugno 2019- 12:55 Premio 'A tutta donna 2019', ecco chi premierà le eccellenze femminili

Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - A premiare le eccellenze femminili, a cui è stato assegnato il premio 'A tutta Donna 2019', saranno le eccellenze maschili. Il premio, che è alla prima edizione e che si svolgerà alle 18 e 30 del 4 luglio all’Acqua Selz Cafè di San Leone, lungomare di Agrigento, è stato organizzato dalla redazione, tutta al femminile, del magazine online www.atuttamamma.net, diretto dalla giornalista Maristella Panepinto.“Così come l’idea del premio è nata per esaltare le donne che fanno gruppo e che sanno sognare in grande, ci sembrava giusto mettere in rilievo la sinergia tra uomini e donne, necessaria per ottenere grandi successi, sì professionali ma anche e soprattutto umani. Per tal motivo abbiamo invitato sei uomini premianti, che hanno accettato immediatamente di far parte del team del premio. Si tratta del colonnello dei Carabinieri Giovanni Pellegrino, comandante provinciale ad Agrigento, che premierà la giornalista Elvira Terranova, del giornalista Franco Castaldo, che premierà il giudice Annamaria Picozzi, dell’avvocato Giuseppe Scozzari, che premierà la collega Tina De Michele, del professore Giuseppe Iacono, che premierà la collega medico Maria Rosa D’Anna, del professore e storico Lillo Sciortino, che premierà la professoressa Rosaria Cascio. In merito a chi consegnerà il riconoscimento alla celebre scrittrice Simonetta Agnello Hornby avremo una sorpresa, che sarà svelata il giorno del premio”.Il team del giornale www.atuttamamma.net è al lavoro per definire gli ultimi dettagli di una manifestazione, che parlerà di donne “di successo” non inteso in termini squisitamente professionali, ma come capacità di realizzare se stesse, sfatando una serie di luoghi comuni, che da sempre permeano “il gentil sesso”. Il premio suggella il primo anno di vita del giornale online A tutta Mamma, nato inizialmente come blog tematico e diventato, nel giro di pochi mesi e grazie all’incoraggiamento di migliaia clic, una testata dove si parla di mamme e non solo. C’è spazio per i papà, i nonni, i bimbi e le donne in generale, anche quelle che, per scelta o impossibilità, non sono mamme. Il giornale è costituito da un team di esperte: psicologa, pediatra, ginecologa, storica dell’arte, foodblogger, travelblogger, avvocato, che saranno presenti il 4 luglio. In scaletta, oltre al dibattito con le vincitrici, moderato dalla giornalista Maristella Panepinto, ci sarà anche l’intervento di Laura Ruoppolo, redattrice del giornale, la presentazione della redazione e l’intervento musicale della cantante Rita Lupo e del chitarrista Luigi Ruoppolo. L’ingresso all’evento è libero.