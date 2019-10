16 ottobre 2019- 13:05 'Premio Emanuela Loi' alla giovane ballerina sopravvissuta all'esplosione di Parigi

Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - C'è anche la Giovane Angela Grignano, la ballerina trapanese rimasta gravemente ferita nell'esplosione avvenuta lo scorso gennaio a Parigi, tra le donne premiate con il 'Premio Coraggio Emanuela Loi 2019' che sarà consegnato sabato prossimo, 26 ottobre. Giunto alla sua seconda edizione, il Premio è dedicato a Emanuela Loi, fra le prime donne poliziotto che hanno prestato servizio come agente di scorta in Italia. Ed è morta proprio mentre prestava servizio come scorta al giudice Paolo Borsellino, quella domenica del 19 luglio 199. La prima donna in divisa a morire in servizio per mano della mafia. A Villa Malfitano, sabato 26 ottobre, a partire dalle 18, si terrà una riflessione "sul ruolo delle tante donne che ancor prima di essere custodi di giustizia e verità, sono persone con le loro vite, con i loro sogni, con i loro amori e i loro progetti".Il premio dedicato a Emanuela Loi è realizzato dall’Inner Wheel Palermo Normanna e dal Pool antiviolenza e per la legalità, rivolto a 13 donne individuate sul territorio nazionale, figure femminili "che hanno dimostrato il loro “coraggio” seppure in ambiti diversi, tra esse anche agenti della Polizia di Stato, scelte dalla Questura di Palermo".Le premiate saranno: l’astronoma Laura Affer, Suor Eugenia Bonetti, presidente della associazione “Slaves no More”, Mai più schiave, che coordina a livello nazionale ed internazionale le religiose impegnate al reinserimento delle donne vittime di violenza e della tratta degli esseri umani, collaboratrice del Santo Padre nella scrittura dei testi della Via Crucis della Pasqua scorsa; Suor Valeria Gandini, delle suore comboniane, missionaria ed oggi punto di riferimento nel quartiere albergheria di tante donne nigeriane vittime della prostituzione. E ancora, il corpo delle infermiere volontarie della Cri , rappresentate dalla ispettrice regionale sorella Anna Di Marzo. E poi Angela Grignano, sopravvissuta il gennaio scorso, durante una fuga di gas in un Hotel a Parigi dove lavorava, per mantenersi alla scuola di danza che le avrebbe fatto realizzare il suo sogno di ballerina.