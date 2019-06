17 giugno 2019- 15:05 Premio 'Fair Play-Menarini', svelato programma 23esima edizione

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - Si alza il sipario sulla XXIII edizione del Premio Internazionale 'Fair Play-Menarini' presentato questa mattina presso il Salone d’Onore del Coni a Roma. Alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, sono stati svelati il programma dell’edizione 2019 e i nomi dei premiati che riceveranno il proprio riconoscimento nel corso della cerimonia di consegna in calendario il prossimo 4 luglio a Castiglion Fiorentino, Arezzo. Nato nel 1997 con l’obiettivo di una più profonda sensibilizzazione verso i grandi valori dello sport, il Premio Fair Play-Menarini ha visto, negli anni, protagonisti campioni, personaggi ed istituzioni che si sono eticamente distinti in una sfera d’azione che lega l’ambito sportivo alla società civile. Anche quest’anno, selezionate da una giuria di caratura internazionale, spiccano figure storiche del calibro di Andrea Giani, Antonello Riva e Zico, istituzionali come il presidente della Lega B Mauro Balata, la campionessa Derartu Tulu, prima donna africana di colore a vincere una medaglia olimpica, il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo, vittima di un recente quanto terribile fatto di cronaca, e molti altri ancora. Al fianco del premio da sette anni c’è il Gruppo Farmaceutico Menarini che, anche per questa edizione ormai alle porte, ha voluto legare il proprio nome ai valori dell’etica e del fair play confermandosi title sponsor dell’iniziativa. "Menarini ha voluto legare il proprio nome per il settimo anno consecutivo a una manifestazione unica nel panorama sportivo mondiale - ha dichiarato Ennio Troiano, Direttore Corporate delle Risorse Umane di Menarini – Il Premio Fair Play Menarini ha l’obiettivo di essere cassa di risonanza dei valori positivi dello sport che ispirano le gesta dei campioni capaci di primeggiare contando sul proprio talento ed i loro sacrifici e senza cercare facili scorciatoie, affinché possano essere d’esempio ai più giovani non solo nello sport, ma nella vita di tutti i giorni”. Il XXIII Premio Fair Play-Menarini si configura come una tre giorni ricca di eventi ed iniziative che promuoveranno il concetto di lealtà nella pratica sportiva e culmineranno nell’evento clou di giovedì 4 luglio condotto Rachele Sangiuliano e Lorenzo Dallari e trasmesso dalle ore 20.30 in diretta su SportItalia. "Poter presentare ogni anno presso il Salone d’Onore del Coni il Premio Fair Play Menarini ci riempie di orgoglio e soddisfazione, ma altresì non possiamo esprimere a parole quanto grande è l’emozione di essere riusciti anche quest’anno ad ospitare così tanti campioni provenienti da più parti del mondo - spiega Angelo Morelli, presidente dell’Associazione Premio Internazionale Fair Play. Uomini e donne che hanno scritto pagine di storia dello sport mondiale, ma che hanno saputo indossare con umiltà e senso del dovere le medaglie vinte facendosi così portatori di messaggi positivi per uno sport vero e leale. E’ grazie alla loro presenza e condivisione di valori che il premio è riuscito in questi ventitré edizioni a raggiungere livelli sempre più importanti”.“Mesi prima si pianifica una data al Salone d’onore del Coni per presentare questo splendido premio giunto alla 23esima edizione, un numero impressionante -ha sottolineato il presidente del Coni, Giovanni Malagò-. Ho visto crescere questo Premio che oramai è diventato una fondamenta delle iniziative che fanno parte del sistema sportivo italiano”.L’elenco dei premiati del XXIII Premio Internazionale Fair Play - Menarini: Kakhaber Kaladze (Fair Play), Arthur Antunes Coimbra Zico (una vita per lo sport), Svetlana Khorkina e Gianni De Magistris (personaggi mito), Gabriela Szabo e Daniele Bennati (Fair Play modello di vita), Derartu Tulu e Antonello Riva (carriera nel Fair Play), Ivan Zazzaroni (narrare le emozioni), Franco Causio e Georgi Glushkov (sport e vita), Comitato olimpico sammarinese (i valori sociali dello sport), Dorothea Wierer (promozione dello sport), Mauro Balata (Fair Play e solidarietà), Federica Brignone (modello per i giovani), Kiara Fontanesi (Fair Play e ambiente), Enrico Castellacci (Fair Play e salute), Andrea Giani (premio speciale Sustenium Energia e cuore), Manuel Bortuzzo (lo sport oltre lo sport), Caterina Ceccarelli (premio speciale Fiamme Gialle "Studio e sport").