31 maggio 2019- 11:25 Premio Levi Montalcini a Massimiliano Di Filippo

Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) - Premio Rita Levi Montalcini a Massimiliano Di Filippo per gli studi innovativi sulla memoria sinaptica. Il riconoscimento è stato conferito, a Roma, dall'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e dalla sua Fondazione (Fism) nel corso del congresso svoltosi in occasione della Giornata mondiale dedicata alla malattia. "Ho avuto la possibilità dedicarmi alla medicina e alle neuroscienze, sia come ricercatore in ambito sperimentale che come neurologo clinico - ha detto Di Filippo, tra i 422 ricercatori finanziati da Fism - Questo mi ha permesso allo stesso tempo di indagare complessi meccanismi sinaptici e di essere quotidianamente vicino alle persone che affrontano la malattia". Nato a Perugia nel 1980, Di Filippo ha compiuto tutti i suoi studi, dalla laurea alla specializzazione in Neurologia, proprio all'università della città umbra, dove attualmente insegna e svolge la sua attività di ricerca. "I suoi studi - è la motivazione di Aism al conferimento del premio - hanno portato alla luce i meccanismi che modulano la neuroplasticità e in particolare la capacità delle sinapsi di subire cambiamenti a lungo termine nell'efficacia della trasmissione sinaptica. Orienta verso nuovi trattamenti terapeutici e riabilitativi". Di Filippo ha iniziato la sua carriera come giovane medico al Centro sclerosi multipla e quella di neurologo accademico con un interesse di ricerca nella neuroprotezione e nella disfunzione sinaptica delle malattie neurologiche. Ha contribuito in modo significativo a migliorare la comprensione del ruolo della neuroplasticità, delle modifiche adattative neuronali al danno, nella sclerosi multipla. E' autore di più di 80 articoli sulle più importanti riviste internazionali nel campo delle neuroscienze, ha vinto diversi bandi di ricerca competitivi finanziati da Fism e dal ministero della Salute, in particolare per lo studio della plasticità sinaptica. Dal 2018 fa parte Biomedical Research Scientific Committee della Fondazione italiana sclerosi multipla.