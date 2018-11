7 novembre 2018- 12:31 Prescrizine: Di Maio, freno a giustizia, battaglia fondamentale

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - La "prescrizione dopo il primo grado di giudizio dei processi penali" è "una nostra battaglia fondamentale di giustizia. Non ci saranno più furbetti che la fanno franca perché possono permettersi di sostenere i costi di un processo che dura anni fino a che non scatta questa clausola che li salva prima della sentenza. Non ci saranno più stragi in parte impunite come quelle di Viareggio o come quelle dell'amianto. Non ci saranno più stupri senza colpevoli. Non ci saranno più corruttori che la fanno franca". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio, dove posta una foto che lo ritrae col ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il responsabile dei Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro, e il senatore grillino Gianluigi Paragone. "La prescrizione, così come è in Italia, è un freno alla giustizia ed è una delle cause dei processi infiniti - prosegue Di Maio - Come ricorda oggi Piercamillo Davigo: 'Se i delitti non si prescrivono più, i processi durano meno'. Tempi più rapidi e giustizia certa. Soprattutto per chi è vittima. Gli unici che sono contro questa norma di civiltà sono i potenti arroganti che hanno sempre fatto il bello e il cattivo tempo. Siete con noi anche in questa storica battaglia? Fateci sentire il vostro supporto nei commenti!", l'invito di Di Maio ai sostenitori M5S.