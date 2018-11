8 novembre 2018- 10:11 Prescrizione: accordo c'è, in ddl anticorruzione ma slitta di un anno

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - C’è l’accordo sulla prescrizione, dopo il vertice a Palazzo Chigi durato meno di un’ora. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, “la prescrizione si approva subito in ddl anticorruzione, ma entra in vigore tra un anno. Contemporaneamente si approva un disegno di legge delega a Bonafede per riformare il processo penale".