8 novembre 2018- 10:45 **Prescrizione: Bongiorno, in vigore un mese dopo riforma processo penale**

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Non ci sono contrapposizioni tra l'obiettivo della Lega e quello del M5S, tanto che le due cose cammineranno parallelamente: da un lato accelerazione dei processi, dall'altro prescrizione. La delega sul processo penale è una delega che scade un mese prima rispetto l'entrata in vigore della norma sulla prescrizione". Lo mette in chiaro la ministra Giulia Bongiorno, a margine del vertice a Palazzo Chigi sul nodo prescrizione.