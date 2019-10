19 ottobre 2019- 11:49 Prescrizione: Caiazza, 'le norme si possono anche abrogare'

Taormina (Messina), 19 ott. (Adnkronos) - "Noi stiamo facendo crescere tutte le contraddizioni possibili nel paese. Adotteremo ogni possibile iniziativa di informazione dell'opinione pubblica, agitazione, faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità. Dico anche che è una battaglia che deve ragionare anche dopo il primo gennaio, perché le norme si possono sempre anche abrogare oltre che non fare entrare in vigore". Lo ha detto all'Adnkronos il Presidente delle Camere penali Gian Domenico Caiazza, a margine del congresso straordinario in corso a Taormina (Messina).