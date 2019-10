22 ottobre 2019- 13:03 Prescrizione: Camera penale Palermo, 'imprescrittibili i reati che suscitano allarme' (2)

(Adnkronos) - Ma quali sono oggi i tempi di prescrizione per alcuni dei reati più gravi o più diffusi? Ecco alcuni dati per la corruzione è 20 anni, per la concussione 15 anni, per il peculato 13 anni e 4 mesi, per l'omicidio stradale aggravato 24 anni, per il disastro ambientale 30 anni, per la violenza sessuale 20 anni. E ancora: per la rapina semplice e aggravata tra 15 e 25 anni e 30 anni per l'associazione mafiosa. E 30 anni per lo scambio elettorale politico-mafioso. Per la Camera penale i reati di fatto "imprescrittibili" sono il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'associazione finalizzata al traffico di droga e l'associazione per agevolare l'immigrazione clandestina. Oltre all'associazione di tipo mafiosa."Vi è di più - dice ancora il Presidente della Camera penale - Il blocco della prescrizione è incostituzionale perché allunga a dismisura i tempi di formazione della prova nel contraddittorio delle parti nel processo". "Infatti, poiché i termini di prescrizione non varrebbero più per i tre gradi di giudizio, ma per il solo giudizio di primo grado, vi è il rischio concreto che i testimoni nel processo vengano sentiti a distanza di moltissimi anni da quando vennero ascoltati dalla Polizia Giudiziaria o dalla Pubblica Accusa. La conseguenza è che il teste dopo tantissimi anni, conservando solo uno sbiadito ricordo del fatto al quale ebbe ad assistere, si limiterà a confermare quello che ebbe a riferire originariamente (Art.111 Cost.)". E ancora: "Per effetto del drastico allungamento dei tempi del processo la pena che sarà irrogata a distanza di tanti anni da quando il fatto di reato venne commesso sarà irragionevole, poiché uno dei criteri di determinazione della pena è costituito dalla personalità del reo, il quale a distanza di tanto tempo dal fatto sarà un’altra “persona” (Art. 27 Cost.)".