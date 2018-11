8 novembre 2018- 16:07 Prescrizione: Di Maio, basta con 'salva furbetti', Fi se ne faccia ragione

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Questa mattina abbiamo raggiunto un accordo su quello che c'era scritto nel contratto di governo. Ci sono casi di stupro, stragi", situazioni "in cui i familiari chiedono giustizia e quello che è colpevole si salva perchè scatta la prescrizione. Ora se tu vieni condannato in primo grado, non scatta la prescrizione, prima devi arrivare all'ultimo grado". Lo ha detto Luigi Di Maio a Skuola.net. "Stamattina abbiamo raggiunto un accordo: la norma si approva a gennaio 2019 e entrerà in vigore nel 2020 perchè metteremo più soldi nelle strutture e faremo la riforma processo penale per non congestionare la giustizia", ha aggiunto. "Oggi l'opposizione occupa i banchi del governo. Noi lo facevamo perchè davano soldi alle banche, ora Forza Italia lo fa per protesta perche noi abbiamo bloccato la prescrizione che salva i furbetti. Se ne facciano una ragione, hanno perso le elezioni".