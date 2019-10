18 ottobre 2019- 15:51 Prescrizione: Ermini (Csm), 'si doveva aspettare per approvare la riforma'

Taormina (Messina), 18 ott. (Adnkronos) - "Da giurista dico che l'anno scorso la riforma sulla prescrizione non andava approvata in questo modo, forse si poteva aspettare". Lo ha detto all'Adnkronos il vicepresidente del Csm, David Ermini, a Taormina (Messina) per partecipare al congresso nazionale delle Camere penali. "Noi abbiamo già dato un parere sulla prescrizione, la riforma è stata votata un anno fa dal governo Lega-Cinque stelle - spiega Ermini - In quell'occasione fu detto che, nel frattempo, sarebbe dovuto entrare in vigore una riforma del processo penale che avrebbe ridotto in modo drastico i tempi del processo. Questo non è accaduto". "Quindi, da giurista, dico che non era il caso di approvare la riforma in questo modo. Una riforma futuribile, insomma. Forse si poteva aspettare. Ora c'è questo problema che è un problema vero che tocca i diritti del cittadino, degli imputati e delle parti civili", aggiunge.