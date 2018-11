8 novembre 2018- 15:01 **Prescrizione: Fico a opposizione, impossibile in Aula lunedì**

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Impossibile andare in Aula lunedì" prossimo 12 novembre, nel momento in cui si è deciso di inserire il tema della prescrizione nel ddl anticorruzione. Lo ha sottolineato il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrando i capigruppo dell'opposizione, spiegando che questo era sottinteso nel momento in cui ieri è intervenuto sulla questione dell'allargamento del provvedimento, con la lettera inviata ai presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia.