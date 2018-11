8 novembre 2018- 15:11 Prescrizione: Fico a opposizione, impossibile in Aula lunedì (3)

(AdnKronos) - Anche perchè, ha detto ancora Gelmini, se come annunciato la riforma della prescrizione entrerà in vigore nel 2020, "non c'è bisogno di correre". Quindi ci dovrà essere tutto il tempo per le audizioni e per la presentazione degli emendamenti. Le opposizioni hanno poi denunciato, come affermato da Fornaro, la "forte preoccupazione per la violenza del governo nei confronti del Parlamento", sottolineando che mentre le commissioni esaminavano il provvedimento, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, parlava del tema in una diretta Facebook.Fico si è riservato di decidere sulle questioni sollevate dalle opposizioni e il confronto proseguirà nella Conferenza dei Capigruppo convocata per le 17.