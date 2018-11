7 novembre 2018- 20:24 Prescrizione: Fico, no a Giunta, spetta a commissione ampliare perimetro

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Non ritengo necessario, in questa fase, sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento", è competenza della commissione la "definizione del perimetro dell'intervento normativo da esaminare nell'ambito di uno stesso procedimento, indicandone gli oggetti e la ratio complessiva". Si legge nella lettera inviata dal presidente della Camera, Roberto Fico, ai presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia in merito all'inclusione della prescrizione nel ddl anticorruzione, ampliandone il perimetro. "In merito alla specifica questione da Voi rappresentata -si legge nelle lettera di Fico-, osservo come alla Commissione in sede referente, in occasione dell'esame dei progetti di legge ad essa assegnati, sia affidata la definizione del perimetro della materia in oggetto [...] in tale facoltà è da ritenersi certamente inclusa anche la possibilità di adottare una decisione espressa di definizione del perimetro dell'intervento normativo da esaminare nell'ambito di uno stesso procedimento, indicandone gli oggetti e la ratio complessiva. In tal senso si rinvengono diversi precedenti di ampliamento o di delimitazione dell'ambito dell'intervento normativo [...]"."Ciò che caratterizza il caso in esame rispetto ai precedenti è non già la proposta procedurale avanzata ma la fase nella quale essa è intervenuta, ossia dopo la scadenza del termine presentazione emendamenti [...] Per questo motivo a seguito dell'eventuale ridefinizione dell'intervento normativo, occorrerà indicare un nuovo e congruo termine per la presentazione degli emendamenti con riferimento al tema della prescrizione [...] Alla luce del complesso delle considerazioni svolte non ritengo necessario, in questa fase, sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento", conclude il presidente della Camera.