7 novembre 2018- 17:22 Prescrizione: Fico valuterà convocazione Giunta solo dopo richiesta formale

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Il presidente della Camera Roberto Fico "valuterà l'eventuale convocazione della Giunta per il regolamento solo dopo che arriverà la richiesta formale da parte dei presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia". E' quando trapela da fonti della presidenza di Montecitorio, rispetto alla richiesta, avanzata dal Pd e Fi e accettata, di convocare la Giunta per il regolamento in modo che esprima un giudizio sull'allargamento del perimetro del ddl anticorruzione.