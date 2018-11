6 novembre 2018- 18:58 Prescrizione: Gelmini, Lega blocchi abominio

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - "Lo stallo nella maggioranza sul ddl anticorruzione? Se significa che la Lega intende bloccare questo abominio, credo che sia un fatto positivo. Sospendere la prescrizione anche per le sentenze di assoluzione è incostituzionale e viola il principio della ragionevole durata dei processi”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa a Montecitorio.“Siamo sorpresi che il ministro Bonafede, che dovrebbe avere come priorità quella di accelerare l’iter dei processi e di garantirne una ragionevole durata, pensi che la risposta ai problemi della giustizia possa essere la sospensione della prescrizione. Speriamo e confidiamo che la Lega possa bloccare questo madornale errore dei 5 Stelle, che in queste ore è stato stigmatizzato da tutti gli operatori del diritto, in particolare dalle Camere Penali ed anche da molti autorevoli esponenti della magistratura”.