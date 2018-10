31 ottobre 2018- 17:24 Prescrizione: Giarrusso, stop dopo primo grado è svolta

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "Un'altra battaglia storica del Movimento 5 Stelle che diventa azione concreta: la proposta di bloccare la prescrizione dopo la sentenza del primo grado di giudizio è una svolta. Bonafede lo ha annunciato ieri e oggi è un emendamento dei relatori al ddl Spazzacorrotti. Una conquista per la legalità e la certezza della pena". Lo afferma in una nota il senatore del M5S Mario Giarrusso."Anni di indagini e lavoro dei tribunali finiscono nel cestino perché la prescrizione vanifica tutto. Gente che commette reati su reati e la fa franca giocando sulla perdita di tempo. I cittadini ci hanno votato anche per ridare valore al principio della certezza della pena, per tornare a credere nel sistema giudiziario italiano. Il disegno di legge spazzacorrotti farà finalmente la guerra alla corruzione e al malaffare, siamo pronti a farlo diventare legge".