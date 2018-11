6 novembre 2018- 19:03 Prescrizione: M5S a Lega, lealtà o rischia dl sicurezza

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Resta lo stallo nella maggioranza, in vista del vertice che si terrà in tarda serata tra il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini per sciogliere il nodo della prescrizione. "Se non ci sarà lealtà sulla prescrizione, non ci sarà sul dl sicurezza", dicono all'Adnkronos vertici M5S, ricordando che il decreto sicurezza deve passare ancora al vaglio della Camera.