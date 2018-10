31 ottobre 2018- 17:23 Prescrizione: M5S, passo importante e necessario

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "Non vogliamo far durare per sempre i processi, non siamo così sprovveduti da non comprendere la durata ragionevole dei processi secondo i principi costituzionali ed anche le regole internazionali, ma in Italia serve dare un segnale importante. Il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado abbrevierà i processi, perché non ci sarà più nessun interesse ad allungare i tempi, da parte degli imputati, per arrivare alla prescrizione". Lo afferma il senatore M5S Francesco Urraro della commissione Giustizia."Come scritto nel contratto di Governo, aggiungiamo un altro tassello fondamentale alla legge Spazzacorrotti. Il blocco della prescrizione, soprattutto dopo aver recuperato importanti fondi che permetteranno nuove assunzioni e quindi il potenziamento degli uffici giudiziari, è un atto doveroso per riaffermare la fiducia dei cittadini nella Giustizia", conclude.