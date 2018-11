7 novembre 2018- 14:54 **Prescrizione: manca accordo, vertice Conte-vicepremier stasera o domani**

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Il vertice tra Giuseppe Conte e i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per sciogliere il nodo della prescrizione slitta ancora. Avrebbe dovuto tenersi ieri sera alle 21, ma per ora non ce n'è traccia in agenda. "La commissione Giustizia - anticipano fonti di governo 5 Stelle all'Adnkronos - ha approvato il calendario dei lavori. Quindi si procede positivamente". Ma l'accordo sulla prescrizione "al momento non c'è". Il vertice tra i tre, riferiscono autorevoli fonti di governo, "si terrà tra stasera e domani. Non c'è fretta".