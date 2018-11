7 novembre 2018- 15:35 Prescrizione: Pd e Fi, Giunta regolamento si pronunci su allargamento ddl

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - “I precedenti che ci hanno portato per dimostrare che in passato si è adottata una procedura analoga, sono del tutto inappropriati”. Il deputato del Pd Emanuele Fiano, spiega perché, insieme ai rappresentanti di Fi in commissione Giustizia e Affari costituzionali, riunite congiuntamente per esaminare gli emendamenti al ddl anticorruzione, hanno chiesto di interpellare la Giunta per il regolamento della Camera. Gli esponenti del Pd e di Fi contestano che il perimetro legislativo del ddl, riguardante i reati di corruzione e contro la pubblica amministrazione, possa essere allargato anche alla prescrizione. “L’esempio che ci ha portato la presidenza della commissione -ha aggiunto Fiano- si riferisce alla legge Bongiorno sul divorzio breve, a cui furono abbinate delle norme sulla separazione. Abbinate, appunto, non allargate a una materia non attinente al contenuto della legge”.