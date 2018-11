6 novembre 2018- 10:25 Prescrizione: possibile vertice Conte-Di Maio-Salvini stasera

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Un incontro interlocutorio, utile, ma che non è bastato a sciogliere il nodo prescrizione, al centro di un nuovo braccio di ferro tra Lega e M5S. Ieri in tarda serata, a quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha visto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Ma per superare lo scoglio sul quale sembra essersi arenato il ddl anticorruzione si attende un chiarimento tra Conte e i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che rientreranno in giornata dall'estero. Di Maio dovrebbe atterrare dalla Cina alle 18.30, dunque non è escluso che un vertice tra i tre possa tenersi già in serata.