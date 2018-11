7 novembre 2018- 14:50 Prescrizione: presidenti, inserirla nel ddl anticorruzione (2)

(AdnKronos) - "Pur considerando che il testo del disegno di legge non contiene norme sulla prescrizione, è da rilevare - si legge nello speech per l'ufficio di presidenza - come la modifica della relativa disciplina possa senz'altro essere considerata uno strumento di contrasto dei delitti contro la Pa, risultando peraltro conforme alla finalità perseguita dal disegno di legge". Pertanto, "le presidenze propongono all'ufficio di presidenza di ampliare il perimetro dell'intervento normativo, al fine di includervi il tema della prescrizione, oltre che le materia direttamente investite dalle disposizioni contenute nel ddl. Ove l'ufficio di presidenza accettasse questa impostazione, risulterebbe ridefinito l'ambito di intervento normativo nei termini indicati dalle presidenze, sia ai fini delle valutazioni di ammissibilità degli emendamenti sia ai fini di ogni ulteriore attività istruttoria sulla materia così introdotta". "Le presidenze, considerata la fase procedurale in cui la delibera di ampliamento del perimetro si colloca (ossia a termine di presentazioni degli emendamenti scaduto) si riservano altresì di indicare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti con esclusivo riferimento alla prescrizione. Invitano quindi i gruppi a pronunciarsi in merito".