31 ottobre 2018- 18:11 Prescrizione: Salafia (M5S), da Bonafede proposta epocale

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "Con lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio avremo finalmente pene certe e giustizia concreta. La proposta del ministro Bonafede, insieme a quella sulle norme anti-corruzione, ha una portata davvero epocale. E’ una delle battaglie storiche del Movimento, e siamo a un passo da un traguardo importantissimo per il Paese”. Lo afferma Angela Salafia, capogruppo M5S in commissione Giustizia della Camera. “Per i furbetti non c’è più speranza. I delinquenti -aggiunge- non potranno più contare sulle lungaggini processuali per salvarsi. Senza prescrizione, chi sbaglia paga. Troppe volte abbiamo assistito allo scempio della giustizia, con imputati condannati in primo grado che l’hanno fatta franca solamente perché il tempo per giudicarli era ‘scaduto’. Con la nostra riforma i criminali non saranno mai più salvati dalla campanella”.