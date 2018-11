8 novembre 2018- 13:12 Prescrizione: Salvini rassicura Di Maio su durata governo, Lega non fa trappole

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - Rassicurazioni sulla durata del governo, "che andrà avanti fino a fine legislatura". A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti dell'esecutivo, nel corso del vertice a Palazzo Chigi per sciogliere il nodo prescrizione Matteo Salvini avrebbe rassicurato Luigi Di Maio sulla lealtà della Lega e sul fatto che non ci saranno trappole per staccare la spina all'esecutivo prima di naturale scadenza. Fonti M5S sottolineano comunque come, a prescindere dalla durata del governo, stando all'intesa siglata la riforma della prescrizione sarà approvata a gennaro 2019 e sarà operativa dal primo gennaio 2020, indipendentemente dalla 'data di scadenza' dell'esecutivo.