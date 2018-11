8 novembre 2018- 10:25 **Prescrizione: Salvini, voglio tempi brevi processo e in galera colpevoli**

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "La mediazione è stata positiva, accordo trovato in mezz’ora. Voglio tempi brevi per i processi. In galera i colpevoli, libertà per innocenti- La norma sulla prescrizione sarà nel ddl ma entra in vigore da gennaio del 2020 quando sarà approvata la riforma del processo penale. La legge delega, che scadrà a dicembre del 2019, sarà all’esame del Senato la prossima settimana". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, dopo l'intesa trovata a Palazzo Chigi sulla prescrizione.