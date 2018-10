31 ottobre 2018- 18:35 Prescrizione: Sarti, emendamento Bonafede nostra battaglia storica

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - “L’emendamento al ddl anticorruzione annunciato dal ministro Alfonso Bonafede è una nostra battaglia storica. Lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado è una misura indispensabile per impedire l’impunità, siamo ben lieti che finalmente arriviamo a discuterne in Parlamento". Lo afferma Giulia Sarti, deputata M5S e presidente della commissione Giustizia della Camera."Lo stupore di alcuni commenti è fuori luogo, tutti -aggiunge- dovremmo volere che i processi vadano fino in fondo e che nessuno si salvi da una condanna solo perché lo Stato non ha più tempo”.