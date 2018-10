30 ottobre 2018- 21:07 Prescrizione: Sisto, Bonafede vuole ergastolo processuale

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - “Da Bonafede arrivano solo danni: per il processo, per i cittadini, per la Costituzione. Bloccare la prescrizione al primo grado di giudizio significa calpestare, con incoscienza e autoreferenzialità, l'articolo 111 della Carta”. Lo dichiara il deputato e dirigente nazionale del Dipartimento Affari costituzionali di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. “La giustizia in versione grillina significa ergastolo processuale. Il 'fine processo mai' non solo non risolve il problema dell’efficienza della giustizia italiana, bensì crea solo nuove e gravissime ingiustizie cancellando il diritto dei cittadini ad un processo di durata ragionevole”, conclude.