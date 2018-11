8 novembre 2018- 10:13 Prescrizione: Toninelli, interruzione non allunga processi

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - “Salvini sa perfettamente che tutto il governo ha già un piano per la riforma della giustizia per renderla più certa e con tempi garantiti. Chi oggi afferma che l’interruzione della prescrizione dopo il primo grado allunga i tempi, dice tecnicamente una fesseria. Nel contratto di governo c’è scritto che bisogna riformare la prescrizione e mi pare normale che riformare voglia dire sospenderla”. Lo ha affermato il ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli, di M5S, ai microfoni di Radio anch'io su Radiouno Rai.