7 novembre 2018- 15:22 Prescrizione: Valente (Pd), maggioranza illiberale e antidemocratica

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Lo stop alla prescrizione per tutti dopo il primo grado di giudizio è l’ultimo tassello (per ora!) della deriva illiberale e antidemocratica che sta perseguendo questa maggioranza". Lo afferma Valeria Valente, vicecapogruppo del Pd al Senato."E', da un lato, una norma propaganda, perché -aggiunge- ora i processi corrono il rischio della prescrizione soprattutto nella fase delle indagini preliminari, cioè prima che si concluda la prima fase di giudizio. Dall'altra è una barbarie giuridica e civile, perché in attesa della conclusione del processo possono restare anche cittadini innocenti. Così si affossa lo Stato di diritto e si va sempre più diritti e veloci verso la costruzione di uno Stato etico. La storia ci insegna che questa direzione porta a regimi totalitari e assolutisti".