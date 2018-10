30 ottobre 2018- 21:07 Prescrizione: Zanettin, no a 'testuggine' manettara

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - “Il Ministro Bonafede ha appena annunciato che domani presenterà un emendamento nel Ddl anticorruzione, per bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Questa modifica normativa dilaterà a dismisura i tempi dei processi penali, determinando ‘un fine processo mai’, in frontale violazione del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi". Lo dichiara in una nota Pierantonio Zanettin, deputato di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia a Montecitorio."Non può essere casuale che l'annuncio del ministro Bonafede, che alza il livello dello scontro politico sui temi della Giustizia, abbia luogo proprio all'indomani dell'appello all'unità del capo politico Di Maio, con il Movimento 5 Stelle, diviso al proprio interno sul ‘decreto sicurezza’"."I garantisti che siedono in Parlamento devono alzare all'unisono la voce contro questa ‘testuggine romana’, manettara e giustizialista, che non è degna del paese che ha dato i natali a Cesare Beccaria”, conclude.