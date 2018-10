31 ottobre 2018- 17:24 Prescrizione: Zanettin, vulnus a civiltà giuridica

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "Il testo della nuova disciplina della prescrizione presentato poco fa in Commissione Giustizia dai relatori del ddl costituisce un gravissimo vulnus alla civiltà giuridica del nostro Paese". Lo afferma in una nota Pierantonio Zanettin, deputato di Forza Italia e componente Commissione Giustizia"Si prevede che il termine di prescrizione si sospende con la pronuncia della sentenza di primo grado. Così anche l’imputato dichiarato innocente rimane appeso, senza limiti di tempo al processo penale, in spregio al principio costituzionale della ragionevole durata dei processi"."Il governo a guida cinque stelle vuole trasformare l’Italia in uno stato di polizia di stampo sudamericano, dove non esistono più garanzie per i cittadini”.