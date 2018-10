15 ottobre 2018- 13:59 Presi ostaggi alla stazione, paura a Colonia

Berlino, 15 ott. (AdnKronos/Dpa) - Allarme a Colonia dove è in corso una presa d'ostaggi nei pressi della stazione centrale. Lo ha reso noto la polizia della città tedesca che in un tweet parla di "una situazione in cui sono coinvolti ostaggi" e che gli agenti sul posto stanno cercando di chiarirne le circostanze. In ogni caso nel tweet si invita la popolazione ad evitare la zona di Breslauer Platz. La stazione di Colonia, dove si sta dispiegando un numero ingente di forze, è stata evacuata.