PRESIDENTE ORDINE GIORNALISTI INCONTRA BIAGIO CONTE 'NON GIRIAMOCI DALL'ALTRA PARTE'

12 gennaio 2018- 17:21

Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - Il Presidente dell'Ordine dei giornalisti Giulio Francese ha raggiunto oggi pomeriggio Biagio Conte, il missionario laico che da mercoledì notte ha deciso di dormire per strada, sotto i portici delle Poste centrali di Palermo, per protestare contro la situazione dei senzatetto in città. Francese ha portato a Conte un articolo scritto dallo stesso Presidente dei giornalisti nel 1994 sulla sua missione 'Speranza e carità' che aiuta migliaia di persone in difficoltà economiche. "Gli ho portato la mia solidarietà - dice Francese all'Adnkronos - e l'impegno di stimolare i giornalisti a scrutare più da vicino quella realtà sociale fatta di emigrazione e dolore". E aggiunge: "E' quello che ci chiede Biagio Conte con il suo esempio e il suo sacrificio: non giriamoci dall'altra parte".