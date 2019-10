20 ottobre 2019- 11:54 Presrizione: Caiazza, 'da domani astensione, pancia a terra contro populismo incontenibile'

Taormina (Messina), 20 ott. (Adnkronos) - "Non dimentichiamo mai in che situazione ci troviamo, è come se fossimo in una giungla ma dobbiamo riuscire ad attraversarla. Siamo a mani nude, sotto una pioggia battente, di comunicazione falsa di populismo incontenibile. Dobbiamo riuscire a fare scattare una scintilla, perché si accenda un fuoco che ci riscaldi e ci permetta di arrivare a uscire d quella giungla". Con queste parole il Presidente dell'Unione camere penali Gian Domenico Caiazza è intervenuto nella giornata conclusiva del congresso straordinario in corso a Taormina (Messina). Da domani e per una settimana, gli avvocati penalisti si asterranno dalle udienze in segno di protesta contro la riforma sulla prescrizione."Noi dobbiamo capire, dobbiamo lavorare pancia a terra - dice Caiazza a lungo applaudito dai delegati che da tre giorni riempiono il Palazzo dei congressi di Taormina -Bisogna attraversare la giunga buttandoci anche nel fango, cercando di ripararci sotto delle foglie, devi anche ingoiare acqua putrida se necessario".