PRESSIONE FUORI CONTROLLO PER METà DEGLI IPERTESI, STUDIO 'ESCAPE' SU NUOVA STRATEGIA

15 maggio 2017- 09:58

Sorrento - (AdnKronos Salute) - "In Italia ci sono circa 17 milioni di ipertesi e circa la metà non sono stati normalizzati", cioè non riescono a ritrovare corretti valori di pressione. E' nata da qui la necessità di condurre 'Escape', spiega Giovanni Vincenzo Gaudio, specialista di medicina interna coordinatore nazionale dello studio, di cui si è parlato a Sorrento in occasione del 22esimo Congresso nazionale della Fadoi (Federazione delle Associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti).Escape, condotto da ricercatori italiani e durato 3 mesi, ha coinvolto 8 città della Penisola tra cui Napoli, Palermo, Milano e Pavia. Realizzato con il supporto dell'azienda farmaceutica belga Therabel e pubblicato sulla rivista 'Cardiovascular Therapeutics', ha valutato l'efficacia del canrenone, un farmaco cosiddetto 'anziano', già usato in Italia per lo scompenso cardiaco e in grado di normalizzare i livelli di pressione. "L'ipertensione arteriosa colpisce 17 milioni di italiani e ogni anno ne uccide 7 milioni e mezzo - precisa Gaudio - Ma adesso un nuovo approccio terapeutico potrebbe consentire di salvaguardare il cuore, i vasi e i reni, gli organi bersaglio di questo 'killer silenzioso'. Il farmaco, inoltre, agisce immediatamente dopo l'assunzione e così come è dimostrato nello studio normalizza la pressione". "I benefici per i pazienti - dichiara Massimo Vanasia, direttore medico di Therabel - sono quelli di avere la pressione normalizzata e quindi di ridurre il rischio cardiovascolare, ma anche quelli riguardanti la collettività". In particolare, "la terapia è a basso costo: 8 euro per circa un mese di dosaggio, a differenza di altri farmaci antipertensivi che arrivano a costare anche 5 o 6 volte in più".