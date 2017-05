PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LE IMPRESE AGRICOLE VALIDA ALTERNATIVA AI VOUCHER

29 maggio 2017- 18:46

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - Il contratto di prestazione occasionale per le imprese agricole che hanno necessità di personale nei picchi stagionali, può essere una valida alternativa ai voucher. Ne è convinto il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. "Noi siamo favorevoli perché riteniamo che il lavoro occasionale in agricoltura vada regolamentato", afferma Giansanti parlando all'Adnkronos."Anche se solo il 2% dei voucher veniva utilizzato in agricoltura, nei periodi della raccolta noi abbiamo necessità di strumenti legali che ci permettano di avvicinare al nostro settore giovani, persone che stanno fuori dal mercato dal lavoro da tanto tempo, piuttosto che anziani", prosegue. Le imprese agricole, del resto, potranno usare questo strumento solo per quelle categorie di persone, pensionati, studenti e disoccupati."La nostra posizione dunque - conclude - è a favore di questo emendamento del governo. Ci auguriamo che questo strumento possa essere introdotto all'interno dell'economia agricola e del lavoro nei campi".